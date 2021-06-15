Швейцария готова помочь в обмене заключёнными между Россией и США

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Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что швейцарская сторона готова оказать поддержку в обмене заключёнными между Россией и США, если будут достигнуты соответствующие договорённости.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с швейцарским президентом Ги Пармеленом.

«Швейцария всегда готова предоставить поддержку для обмена заключёнными, в частности для тех государств, где мы выполняем мандат страны — защитницы интересов, что имеет место в отношении США и России», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен высказался о предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

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