В Британии за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 7673 человек, общее число пациентов с COVID-19 достигло 4 581 006.
В Британии за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные британского правительства.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом составляет в стране 127 917.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны G7 вакцинировать мир до конца 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить