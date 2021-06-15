В Британии за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса

В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 7673 человек, общее число пациентов с COVID-19 достигло 4 581 006.

Reuters

Об этом свидетельствуют данные британского правительства. Общее число умерших пациентов с коронавирусом составляет в стране 127 917. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны G7 вакцинировать мир до конца 2022 года.