В Британии за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 7673 человек, общее число пациентов с COVID-19 достигло 4 581 006.
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные британского правительства.
Общее число умерших пациентов с коронавирусом составляет в стране 127 917.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны G7 вакцинировать мир до конца 2022 года.
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