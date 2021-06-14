Террористы совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе, по данным сирийской стороны, 31 обстрел), из них в провинции Идлиб — 23 обстрела, в провинции Латакия — шесть обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Хама — шесть обстрелов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о поимке в САР бандитов из подконтрольной США зоны.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.