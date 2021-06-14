В НАТО прокомментировали продление СНВ-III

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Лидеры стран НАТО положительно отреагировали на достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-III и рассчитывают на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в дальнейшем.
В НАТО прокомментировали продление СНВ-III
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«Мы приветствуем и полностью поддерживаем соглашение между Соединёнными Штатами и Россией о продлении действия нового договора СНВ на пять лет», — говорится в итоговом заявлении лидеров стран НАТО.

Также в НАТО подчеркнули, что заключение нового договора способствует международной стабильности.

Отмечается, что в Североатлантическом альянсе рассчитывают на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в будущем.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал продление СНВ-III.

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