В НАТО прокомментировали продление СНВ-III

Лидеры стран НАТО положительно отреагировали на достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-III и рассчитывают на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в дальнейшем.

«Мы приветствуем и полностью поддерживаем соглашение между Соединёнными Штатами и Россией о продлении действия нового договора СНВ на пять лет», — говорится в итоговом заявлении лидеров стран НАТО.

Также в НАТО подчеркнули, что заключение нового договора способствует международной стабильности.

Отмечается, что в Североатлантическом альянсе рассчитывают на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в будущем.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал продление СНВ-III.