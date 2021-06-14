Зюганов прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена
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- РИА Новости
«Переговоры с Америкой крайне необходимы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как отметил Зюганов, он официально обратился к Путину с открытым письмом.
«Письмо начинается, что американцы не хотят нас видеть умными, сильными, конкурентоспособными», — сообщил он.
Зюганов добавил, что нужно ехать на переговоры со своей повесткой и отстаивать свою точку зрения.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал темы переговоров с президентом США Джо Байденом.
Российский лидер отметил, что взаимный интерес представляют такие вопросы, как стратегическая стабильность, региональный конфликт, природоохранные мероприятия.
Путин добавил, что им с Байденом необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать «реально функционирующие механизмы взаимодействия».