Зюганов прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Переговоры с Америкой крайне необходимы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Зюганов, он официально обратился к Путину с открытым письмом.

«Письмо начинается, что американцы не хотят нас видеть умными, сильными, конкурентоспособными», — сообщил он.

Зюганов добавил, что нужно ехать на переговоры со своей повесткой и отстаивать свою точку зрения.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал темы переговоров с президентом США Джо Байденом.

Российский лидер отметил, что взаимный интерес представляют такие вопросы, как стратегическая стабильность, региональный конфликт, природоохранные мероприятия.

Путин добавил, что им с Байденом необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать «реально функционирующие механизмы взаимодействия».