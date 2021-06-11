Лавров: ЕАЭС должен держать открытыми двери для сотрудничества со странами ЕС

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен оставлять двери открытыми для взаимодействия со странами Евросоюза.
Лавров: ЕАЭС должен держать открытыми двери для сотрудничества со странами ЕС
  • РИА Новости

В интервью казахстанскому агентству «Хабар» министр рассказал, что все страны Евразийского континента, независимо от того, входят они в какие-либо объединения или нет, должны иметь возможность определить свои преимущества в связи с участием в этой инициативе.

«Убеждён, что мы должны держать двери открытыми и для других структур на нашем общем огромном континенте, включая членов Европейского союза», — заявил Лавров, слова которого приводит сайт МИД.

Ранее стало известно, что ЕАЭС с 10 июля запускает зону свободной торговли с Сербией.

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