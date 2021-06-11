В Греции за сутки выявили 791 новый случай коронавируса
В Греции за сутки выявили 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
- Reuters
Общее число выявленных случаев достигло 413 954.
Всего в стране скончался 12 381 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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