ВВС Швейцарии рассказали, как будут работать в день саммита Россия — США
- Reuters
«Обычно люди спрашивают, будут ли летать истребители, потому что от самолётов громкие звуки. Но наши самолёты будут обеспечивать безопасность на низкой высоте», — сказал он.
Глава штаба добавил, что самолёты перейдут в сверхзвук «только при появлении возможной угрозы».
Полёты над Женевой с 15 по 17 июня будут временно ограничены по соображениям безопасности, добавил он.
Правительство Швейцарии решило временно ограничить использование воздушного пространства в связи с проведением саммита Россия — США.
Российский президент Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву 16 июня — в день переговоров с американским коллегой Джо Байденом.