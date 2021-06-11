ВВС Швейцарии рассказали, как будут работать в день саммита Россия — США

Военно-воздушные силы Швейцарии будут обеспечивать безопасность саммита Россия — США в Женеве 16 июня, самолёты будут находиться на низкой высоте, рассказал РИА Новости глава оперативного штаба национальный ВВС Пьер-Ив Эберле.

«Обычно люди спрашивают, будут ли летать истребители, потому что от самолётов громкие звуки. Но наши самолёты будут обеспечивать безопасность на низкой высоте», — сказал он.

Глава штаба добавил, что самолёты перейдут в сверхзвук «только при появлении возможной угрозы».

Полёты над Женевой с 15 по 17 июня будут временно ограничены по соображениям безопасности, добавил он.

Правительство Швейцарии решило временно ограничить использование воздушного пространства в связи с проведением саммита Россия — США.

Российский президент Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву 16 июня — в день переговоров с американским коллегой Джо Байденом.