ВВС Швейцарии рассказали, как будут работать в день саммита Россия — США

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Военно-воздушные силы Швейцарии будут обеспечивать безопасность саммита Россия — США в Женеве 16 июня, самолёты будут находиться на низкой высоте, рассказал РИА Новости глава оперативного штаба национальный ВВС Пьер-Ив Эберле.
ВВС Швейцарии рассказали, как будут работать в день саммита Россия — США
  • Reuters

«Обычно люди спрашивают, будут ли летать истребители, потому что от самолётов громкие звуки. Но наши самолёты будут обеспечивать безопасность на низкой высоте», — сказал он.

Глава штаба добавил, что самолёты перейдут в сверхзвук «только при появлении возможной угрозы».

Полёты над Женевой с 15 по 17 июня будут временно ограничены по соображениям безопасности, добавил он.

Правительство Швейцарии решило  временно ограничить использование воздушного пространства в связи с проведением саммита Россия — США.

Российский президент Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву 16 июня — в день переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

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