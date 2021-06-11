Постпред России в Вене анонсировал новый раунд переговоров по СВПД

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Новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пройдёт на этой неделе. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постпред России в Вене анонсировал новый раунд переговоров по СВПД
  • Reuters

«Очередной раунд точно начнётся на этой неделе, хотя не обязательно в пятницу. Оценки перспектив звучат разные, обращают внимание на себя сдержанные высказывания как иранской стороны, так и американской», — приводит РИА Новости его слова

Ульянов подчеркнул, что это связано с некоторыми вопросами, которые имеют принципиальное значение для участников переговоров.

Постпред также отметил, что стороны настроены добиваться успешного завершения переговорного процесса.

Ранее Ульянов сообщил, что состоялась трёхсторонняя встреча делегаций Китая, Ирана и России на венских переговорах по иранской ядерной сделке.

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