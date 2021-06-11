Постпред России в Вене анонсировал новый раунд переговоров по СВПД

Новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пройдёт на этой неделе. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Очередной раунд точно начнётся на этой неделе, хотя не обязательно в пятницу. Оценки перспектив звучат разные, обращают внимание на себя сдержанные высказывания как иранской стороны, так и американской», — приводит РИА Новости его слова

Ульянов подчеркнул, что это связано с некоторыми вопросами, которые имеют принципиальное значение для участников переговоров.

Постпред также отметил, что стороны настроены добиваться успешного завершения переговорного процесса.

Ранее Ульянов сообщил, что состоялась трёхсторонняя встреча делегаций Китая, Ирана и России на венских переговорах по иранской ядерной сделке.