Постпред России в Вене анонсировал новый раунд переговоров по СВПД
- Reuters
«Очередной раунд точно начнётся на этой неделе, хотя не обязательно в пятницу. Оценки перспектив звучат разные, обращают внимание на себя сдержанные высказывания как иранской стороны, так и американской», — приводит РИА Новости его слова
Ульянов подчеркнул, что это связано с некоторыми вопросами, которые имеют принципиальное значение для участников переговоров.
Постпред также отметил, что стороны настроены добиваться успешного завершения переговорного процесса.
Ранее Ульянов сообщил, что состоялась трёхсторонняя встреча делегаций Китая, Ирана и России на венских переговорах по иранской ядерной сделке.