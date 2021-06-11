Российское посольство в США высказалось об учениях НАТО Baltops

Посольство России в США заявило, что применение бомбардировщика B-52H во время учений НАТО Baltops явлется провокацией.

«Применение Пентагоном в манёврах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Применение пентагоном в маневрах #BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. pic.twitter.com/zNuOPKiRjA — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) June 10, 2021

В диппердставительстве охарактеризовали подобные действия как «бряцанье оружием».

Также в посольстве добавили, что это омрачает атмосферу перед встречей в Женеве 16 июня.

Ранее в воскресенье, 6 июня, НАТО начало международные учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops 2021.