Российское посольство в США высказалось об учениях НАТО Baltops

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Посольство России в США заявило, что применение бомбардировщика B-52H во время учений НАТО Baltops явлется провокацией.
Российское посольство в США высказалось об учениях НАТО Baltops
  • Reuters

«Применение Пентагоном в манёврах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

В диппердставительстве охарактеризовали подобные действия как «бряцанье оружием».

Также в посольстве добавили, что это омрачает атмосферу перед встречей в Женеве 16 июня.

Ранее в воскресенье, 6 июня, НАТО начало международные учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops 2021.

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