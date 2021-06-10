Замглавы МИД встретился со спецпредставителем президента Конго

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Замглавы МИД России Андрей Руденко провёл встречу со спецпредставителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазу Жоли. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.
Замглавы МИД встретился со спецпредставителем президента Конго
  • © Министерство иностранных дел Российской Федерации

Отмечается, что стороны обсудили «состояние и перспективы дальнейшего расширения традиционно дружественных российско-конголезских разноплановых связей».

«Подтверждён настрой Москвы и Браззавиля на наращивание политического и гуманитарного взаимодействия, рассмотрены ход реализации имеющихся и возможности запуска новых совместных проектов деловой кооперации в сфере энергетики, освоения запасов минерального сырья в Республике Конго, поставок продукции машиностроения. Уделено внимание вопросам сотрудничества в противодействии распространению COVID-19», — говорится в сообщении.

В МИД рассказали, что «был также проведён предметный обмен мнениями по региональной проблематике, в частности, ситуации в Чаде, ЦАР и Регионе Великих озёр, отмечен настрой на сотрудничество по линии международных и субрегиональных объединений, в том числе в контексте председательства Республики Конго в Экономическом сообществе государств Центральной Африки в текущем году».

Ранее сообщалось, что в Республике Конго зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».

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