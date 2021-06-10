В Британии за сутки выявили 7393 случая коронавируса

В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 7393 человек, общее число пациентов с COVID-19 достигло 4 542 986.

Reuters

Об этом свидетельствуют данные британского правительства. Общее число умерших пациентов с коронавирусом составляет в стране 127 867. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.