В Британии за сутки выявили 7393 случая коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 7393 человек, общее число пациентов с COVID-19 достигло 4 542 986.
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные британского правительства.
Общее число умерших пациентов с коронавирусом составляет в стране 127 867.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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