В Болгарии сообщили о гибели пилота пропавшего с радаров МиГ-29

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В результате поисково-спасательной операции в Болгарии было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб.
В Болгарии сообщили о гибели пилота пропавшего с радаров МиГ-29
  • © U.S. Air Force / Senior Airman Daniel Hernandez

Об этом сообщается на сайте Минобороны Болгарии.

Истребитель, которым управлял Терзиев, пропал с радаров во время тренировочных полётов со стрельбой по воздушным целям в ночное время суток.

«Во время службы в ВВС и до последнего тренировочного полёта майор Терзиев ответственно и профессионально выполнял задачи по защите неприкосновенности воздушного пространства Болгарии. Минобороны выражает соболезнования родным и близким пилота. Дань его светлой памяти!» — говорится в сообщении министерства.

Поисково-спасательную операцию проводили силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС Болгарии. Связь с МиГ-29 была утеряна в среду, 9 июня, в 00:45.

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