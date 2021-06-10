В Австралии подросток впал в кому после столкновения кита с его лодкой

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В Австралии подросток получил серьёзные травмы и впал в кому после столкновения кита с его лодкой.
В Австралии подросток впал в кому после столкновения кита с его лодкой
  • Pixabay

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошёл у побережья Нового Южного Уэльса. Животное выпрыгнуло из воды и упало на лодку, в которой находились 18-летний Ник Майхилл и его отчим Мэтт.

Юноша получил серьёзные травмы головы и шеи, а пожилой мужчина — порезы лица и сотрясение мозга.

Оба были госпитализированы в больницу Сиднея. Впоследствии Ника Майхилла на вертолёте транспортировали в другое медучреждение.

В прошлом году в Австралии самка кита сбила хвостом нескольких сёрферов из опасений за жизнь своих детёнышей — люди оказались слишком близко к ним.

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