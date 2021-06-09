Российский военный скончался в результате подрыва бронеавтомобиля в САР

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В сирийской провинции Хасеке в результате подрыва бронеавтомобиля один российский военнослужащий погиб, ещё трое госпитализированы. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российский военный скончался в результате подрыва бронеавтомобиля в САР
  • Reuters

«9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошёл подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «в результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался».

В ведомстве добавили, что «следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь».

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить сообщал о нападении боевиков на позиции правительственных сил САР.

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