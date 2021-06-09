Россия не позволила включить ряд концепций в декларацию ГА ООН по ВИЧ

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Россия на заседании Генассамблеи ООН не позволила включить в принятую декларацию по теме ВИЧ несколько спорных концепций. Об этом сообщается на сайте постпредства при организации.
Россия не позволила включить ряд концепций в декларацию ГА ООН по ВИЧ
  • РИА Новости

«В ходе переговоров российской делегации совместно с единомышленниками удалось воспрепятствовать включению в текст документа целого ряда спорных и противоречивых концепций, в том числе таких, как всеобъемлющее образование в области сексуальности, сексуальные права, лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, были отклонены российские предложения о продвижении здорового образа жизни, о поддержке семейных ценностей, а также неприятии усугубляющих гуманитарную ситуацию односторонних санкций против развивающихся стран.

Также «весьма поверхностно» отображена тема лечения наркозависимости с полным отказом от употребления наркотических средств, сообщили дипломаты. Кроме того, в проекте были оставлены многочисленные ссылки на необходимость пересмотра национального законодательства, которое ограничивает проституцию и употребление наркотиков, а также на программы заместительной опиоидной терапии как панацеи в борьбе с ВИЧ/СПИД.

«Российская делегация была вынуждена поставить на голосование сначала отдельные параграфы по упомянутым выше темам, а затем и весь текст, однако документ был принят без учёта ряда наших озабоченностей, напрямую касающихся российского законодательства. В то же время текст политдекларации содержит целый ряд конструктивных элементов, которые в России всецело поддерживаются», — говорится в сообщении.

В частности, это новые международные цели по борьбе с ВИЧ/СПИД — по тестированию, лечению и подавлению вирусной нагрузки, установки по искоренению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку, положения о борьбе с дискриминацией людей, живущих с ВИЧ, важность проведения информационных разъяснительных кампаний по противодействию заболеванию.

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