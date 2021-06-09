В Греции за сутки выявили 890 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 890 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 412 420. Всего в стране скончались 12 346 человек с коронавирусной инфекцией. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.