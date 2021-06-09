Рябков рассказал о ходе переговоров по иранской ядерной сделке

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в кулуарах форума «Примаковские чтения» рассказал о ходе переговоров по иранской ядерной сделке в Вене.
Рябков рассказал о ходе переговоров по иранской ядерной сделке
  • РИА Новости

Он отметил, что «переговоры набрали собственную динамику».

«Видимо, в ближайшие дни возобновится работа над тем, что можно будет назвать итоговым документом. Я не вижу, чтобы сейчас возникали какие-то непреодолимые сложности на этом пути, особенно сложности, связанные с развитием внутренней обстановки в Иране в преддверии выборов. Но мы, наша делегация там (в Вене) работает на ускорение выхода на конечный результат», — цитирует ТАСС Рябкова.

Ранее российский постоянный представитель при международных организациях Михаил Ульянов сообщил, что состоялась трёхсторонняя встреча делегаций Китая, Ирана и России на венских переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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