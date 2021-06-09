В Болгарии рассказали о поисках пилота пропавшего с радаров МиГ-29

Минобороны Болгарии сообщило о продолжении поисково-спасательной операции по установлению местонахождения пилота истребителя МиГ-29, который исчез с радаров во время манёвров над акваторией страны.

Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства. Пилот истребителя ВВС Болгарии — майор, начальник штаба эскадрильи болгарских военно-воздушных сил Валентин Терзиев. Операция проводится силами ВМС страны с привлечением двух вертолётов «Пантера», корветов «Решительный» и «Бодри», тральщика «Цибар», водолазного катера «Никола Фурнаджиев» и катера ГУ «Пограничная полиция». Связь с МиГ-29 была утеряна в среду, 9 июня, в 00:45.