В Болгарии рассказали о поисках пилота пропавшего с радаров МиГ-29

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Минобороны Болгарии сообщило о продолжении поисково-спасательной операции по установлению местонахождения пилота истребителя МиГ-29, который исчез с радаров во время манёвров над акваторией страны.
В Болгарии рассказали о поисках пилота пропавшего с радаров МиГ-29
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.

Пилот истребителя ВВС Болгарии — майор, начальник штаба эскадрильи болгарских военно-воздушных сил Валентин Терзиев.

Операция проводится силами ВМС страны с привлечением двух вертолётов «Пантера», корветов «Решительный» и «Бодри», тральщика «Цибар», водолазного катера «Никола Фурнаджиев» и катера ГУ «Пограничная полиция».

Связь с МиГ-29 была утеряна в среду, 9 июня, в 00:45.

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