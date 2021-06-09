В Болгарии рассказали о поисках пилота пропавшего с радаров МиГ-29
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.
Пилот истребителя ВВС Болгарии — майор, начальник штаба эскадрильи болгарских военно-воздушных сил Валентин Терзиев.
Операция проводится силами ВМС страны с привлечением двух вертолётов «Пантера», корветов «Решительный» и «Бодри», тральщика «Цибар», водолазного катера «Никола Фурнаджиев» и катера ГУ «Пограничная полиция».
Связь с МиГ-29 была утеряна в среду, 9 июня, в 00:45.