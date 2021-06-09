В Чили появился первый в Южной Америке завод солнечной энергии

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Первый в Южной Америке завод по концентрации солнечной энергии построили в Чили.
В Чили появился первый в Южной Америке завод солнечной энергии
  • Reuters

«За моей спиной вы видите башню высотой 250 метров, которая получает солнечный свет и аккумулирует его с помощью 10 600 зеркал (расположенных вокруг. — RT)», — заявил президент Чили Себастьян Пиньера в ходе открытия нового завода по производству возобновляемой солнечной энергии.

Он отметил, что это шаг к «лучшему и более чистому миру».

Отмечается, что завод будет производить энергию круглосуточно, используя систему хранения тепловой энергии.

Данное изобретение поможет сократить на порядка 600 тыс. т выбросов углекислого газа в год.

По словам президента, к 2050 году Чили обязалась обеспечить нулевой уровень выбросов углекислого газа в окружающую среду.

Ранее правительство России утвердило план реализации энергетической стратегии.

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