Число погибших в результате столкновения поездов в Пакистане возросло до 63

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Спасатели вытащили тела ещё 12 человек в ходе столкновения двух поездов на юге Пакистана — число погибших увеличилось до 63.
Число погибших в результате столкновения поездов в Пакистане возросло до 63
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла на железнодорожном пути на юге провинции Синд. В поездах находилось около 1100 пассажиров. Спасательные работы проводились на протяжении нескольких дней. Тяжелораненых госпитализировали в Синде и провинции Пенджаб, а пострадавших в более стабильном состоянии направили на лечение в больницу Готки.

Движение поездов было временно приостановлено, на месте происшествия организован медицинский лагерь.

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