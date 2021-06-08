Число погибших в результате столкновения поездов в Пакистане возросло до 63
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Трагедия произошла на железнодорожном пути на юге провинции Синд. В поездах находилось около 1100 пассажиров. Спасательные работы проводились на протяжении нескольких дней. Тяжелораненых госпитализировали в Синде и провинции Пенджаб, а пострадавших в более стабильном состоянии направили на лечение в больницу Готки.
Движение поездов было временно приостановлено, на месте происшествия организован медицинский лагерь.