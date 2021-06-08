В Кремле обеспокоены ростом напряжённости по линии Восток — Запад

Кремль констатирует, что обстановка в мире продолжает осложняться, особое беспокойство вызывают отношения по линии Восток — Запад, заявил помощник президента Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях».

Он отметил, что ситуация в мире становится всё менее предсказуемой, деградирует глобальная система безопасности, нарастает конфликтный потенциал.

«Особое беспокойство, конечно, вызывает и то, как складываются взаимоотношения по линии Восток — Запад», — цитирует Ушакова ТАСС.

Он пояснил, что речь идёт в том числе о санкциях, «спираль которых продолжает закручиваться». По его словам, рестрикции сильно мешают выстраивать нормальные связи, не добавляют стабильности.