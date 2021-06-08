В Белом доме рассказали о темах переговоров Байдена и Зеленского

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала о темах переговоров американского президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В Белом доме рассказали о темах переговоров Байдена и Зеленского
  • Reuters

«Лидеры обсудили наше стратегическое партнёрство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ, основанных на разделяемых нами демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Лидеры также обсудили необходимость тесного взаимодействия в сфере энергетической безопасности и борьбы с COVID-19», — добавили в Белом доме.

Ранее украинская сторона сообщила, что Соединённые Штаты приняли решение поставить Киеву 900 тыс. доз вакцины от коронавируса.

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