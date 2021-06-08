В Белом доме рассказали о темах переговоров Байдена и Зеленского
- Reuters
«Лидеры обсудили наше стратегическое партнёрство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ, основанных на разделяемых нами демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Байден выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Лидеры также обсудили необходимость тесного взаимодействия в сфере энергетической безопасности и борьбы с COVID-19», — добавили в Белом доме.
Ранее украинская сторона сообщила, что Соединённые Штаты приняли решение поставить Киеву 900 тыс. доз вакцины от коронавируса.