Первый замдиректора Федерального бюро расследований Пол Эббейт заявил, что в США нашли свыше 90 жертв программы-вымогателя DarkSide.

«C прошлого года мы ведём расследование в отношении DarkSide — криминальной кибергруппировки, базирующейся в России», — цитирует РИА Новости слова Эббейта.

Он также отметил, что ФБР обнаружило пострадавших от DarkSide в ряде отраслей, включая производство, юриспруденцию, страхование, здравоохранение и энергетику.

Крупная хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline.

13 мая компания сообщила о полном восстановлении поставок топлива на Восточном побережье США.