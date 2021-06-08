В США нашли свыше 90 жертв программы-вымогателя DarkSide

Короткая ссылка
Первый замдиректора Федерального бюро расследований Пол Эббейт заявил, что в США нашли свыше 90 жертв программы-вымогателя DarkSide.
В США нашли свыше 90 жертв программы-вымогателя DarkSide
  • Reuters

«C прошлого года мы ведём расследование в отношении DarkSide — криминальной кибергруппировки, базирующейся в России», — цитирует РИА Новости слова Эббейта.

Он также отметил, что ФБР обнаружило пострадавших от DarkSide в ряде отраслей, включая производство, юриспруденцию, страхование, здравоохранение и энергетику.

Крупная хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline. 

13 мая компания сообщила о полном восстановлении поставок топлива на Восточном побережье США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить