Политолог прокомментировал телефонный разговор Байдена с Зеленским

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Дудчак отметил, что теперь власти Украины могут себе «записать в актив» проведение этого разговора.

«Да, для Зеленского это было важно, пусть это даже и формальность... Зеленский может порадоваться. Пусть не личная встреча, пусть вот так, в телефонном формате, но хоть что-то было», — объяснил политолог.

По мнению эксперта, подобный разговор по большому счёту ни на что не повлияет — ни на ход переговоров, ни на темы, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече президентов России и США.

«Это был реверанс... Им (властям Украины. — RT) напомнили: мы о вас помним, спите спокойно», — заключил аналитик.

Ранее Байден провёл телефонный разговор с Зеленским.