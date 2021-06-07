На Украине анонсировали телефонные переговоры Зеленского и Байдена
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Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», — цитирует его РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что в администрации Байдена передумали приглашать Зеленского на встречу в Вашингтон, которая могла бы состояться до встречи Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве.