На Украине анонсировали телефонные переговоры Зеленского и Байдена

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Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в понедельник состоятся телефонные переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
На Украине анонсировали телефонные переговоры Зеленского и Байдена
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в администрации Байдена передумали приглашать Зеленского на встречу в Вашингтон, которая могла бы состояться до встречи Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве.

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