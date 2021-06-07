На Украине анонсировали телефонные переговоры Зеленского и Байдена

Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в понедельник состоятся телефонные переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в администрации Байдена передумали приглашать Зеленского на встречу в Вашингтон, которая могла бы состояться до встречи Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве.