В Брюсселе смягчают ограничения по коронавирусу

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Брюссельский бургомистр Филипп Клоз сообщил, что с 9 июня в городе отменяется обязательное ношение медицинских масок вне закрытых помещений, за исключением нескольких торговых участков.
В Брюсселе смягчают ограничения по коронавирусу
  • РИА Новости

«С 9 июня ношение маски более не будет обязательным на воздухе, за исключением нескольких загруженных торговых улиц», — сообщает Клоз в своём Twitter-аккаунте.

Как пишет РИА Новости, с 9 июня рестораны смогут принимать клиентов в помещении. Их время работы продлено до 23:30.

Кроме того, власти утвердили ослабление мер по поездкам за пределы Бельгии.

Офисам частично возобновляют очную работу, теперь сотрудники могут работать из офиса один раз в неделю.

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