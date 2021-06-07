В Брюсселе смягчают ограничения по коронавирусу
- РИА Новости
«С 9 июня ношение маски более не будет обязательным на воздухе, за исключением нескольких загруженных торговых улиц», — сообщает Клоз в своём Twitter-аккаунте.
Как пишет РИА Новости, с 9 июня рестораны смогут принимать клиентов в помещении. Их время работы продлено до 23:30.
Кроме того, власти утвердили ослабление мер по поездкам за пределы Бельгии.
Офисам частично возобновляют очную работу, теперь сотрудники могут работать из офиса один раз в неделю.