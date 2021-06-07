В Виндзорском замке пройдёт выставка о жизни принца Филиппа

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Специальные экспозиции в Виндзорском замке и Холирудском дворце будут посвящены жизни и наследию принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Выставка откроется 24 июня в Виндзорском замке и 23 июля во дворце Холирудхаус в Эдинбурге, говорится на сайте Royal Collection Trust. 

Будет представлено более 150 объектов, которые расскажут о раннем детстве принца, военно-морской карьере и его роли супруга королевы Великобритании Елизаветы II. 

Церемония прощания с принцем Филиппом состоялась 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Он скончался на 100-м году жизни 9 апреля в Виндзорском замке.

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