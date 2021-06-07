Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил санкционную политику США против России.

«Очевидным остаётся одно. Продолжается санкционная политика. Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну теоретически из которого, конечно, нужно выходить», — заявил Песков.

Он отметил, что «санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей».

По его словам, «санкции уже принимаются не с целью чего-то конкретного, не чтобы достичь чего-то, потому что санкции не помогают чего-то достичь, это не тот инструмент, который работает с Россией».

Пресс-секретарь добавил, что «с Россией работает только один инструмент — это основанный на взаимном уважении диалог».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов ответить на любые действия Москвы, которые Соединённые Штаты будут считать «агрессивными».

Кроме того, он добавил, что США готовы продолжать диалог с Россией, если Москва изменит свой курс.