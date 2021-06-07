Эксперт прокомментировал заявление Блинкена об отношениях России и США

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон готов ответить на любые действия Москвы, которые Соединённые Штаты будут считать «агрессивными».
Эксперт прокомментировал заявление Блинкена об отношениях России и США
  • Reuters

«В данном случае речь идёт о двух разных событиях — встрече двух президентов, которая состоится 16 июня (и уже очевидно, что эта встреча будет). И второе событие — информационный фон — информационные атаки на Россию, которые идут регулярно, не прекращаются и не прекратятся после 16 июня. Заявление Блинкена — из этого ряда. По сути, оно направлено как в отношении внутриамериканского избирателя, так и в отношении европейских союзников и в меньшей степени в отношении России... Как известно, решение Байдена встретиться с президентом России Владимиром Путиным вызвало яростную реакцию со стороны его оппонентов, прежде всего республиканцев», — пояснил специалист.

Он добавил, что Блинкен фактически ведёт полемику с оппонентами администрации внутри Соединённых Штатов и одномоментно даёт сигналы европейским союзникам, которые также оказываются в весьма неудобном положении.

Поскольку, как объяснил эксперт, с одной стороны, Штаты достаточно жёстко заставляют их проводить антироссийскую политику, а с другой — президент США планирует встретиться с президентом России.

«Как-то нужно это объяснить, такие несуразности, которые возникают в американской политике. Поэтому возникают подобные заявления Блинкена, и они будут ещё… Для США и России важны подобного рода встречи, несмотря на всю пропагандистскую риторику, которая льётся из Вашингтона мутным потоком, и все обвинения, которые идут в отношении России», — подчеркнул Шаповалов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов ответить на любые действия Москвы, которые Соединённые Штаты будут считать «агрессивными».

Кроме того, он добавил, что США готовы продолжать диалог с Россией, если Москва изменит свой курс.

Блинкен также отметил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден на саммите прямо скажет российскому лидеру Владимиру Путину, чего «тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия продолжатся».

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