Приложения для знакомств поощрят привившихся от COVID-19 пользователей в Великобритании

Власти Великобритании обратились к дейтинг-приложениям с предложением помочь популяризировать вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Sky News.

Популярные сервисы, в числе которых Tinder, Hinge, Match, Badoo, Plenty of Fish, OurTime, Muzmatch и Bumble, с понедельника, 7 июня, позволят пользователям указывать в профилях приложения, что они являются сторонниками вакцинации.

Кроме того, уже привившимся будут предоставляться различные бонусы.

В приложениях будет размещаться баннер «Каждая вакцинация даёт нам надежду», а пользователям станут доступны тематические значки, суперлайки и другие функции.

Общее количество инфицированных COVID-19 в Великобритании, по данным на 7 июня, составляет 4 516 892.