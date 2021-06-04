Водянова в рамках проекта ООН рассказала о возможностях, которые даёт русский язык

Посол доброй воли Фонда ООН в области народонаселения Наталья Водянова рассказала в рамках онлайн-проекта постпредства России при ООН о любви к русскому языку и о том, какие он открывает возможности.

Она призналась, что любовь к языку ей привила учительница в школе.

«Я говорю со своими детьми на русском языке. Я считаю очень важным, чтобы мои дети разговаривали на русском, чтобы в будущем у них были возможности, которые открывает наш великий язык», — сказала Водянова.

По её словам, это связано не только с культурой.

«Русский язык — это информатика, это науки, это огромное открытие для тех людей, которые на нём говорят. Даже космонавты не летают в космос без знания русского», — сказала она.

В день рождения Александра Пушкина 6 июня в ООН отмечается День русского языка. В преддверии этой даты постпредство России совместно с русской службой новостей Организации запустили онлайн-проект #РусскийБезГраниц.