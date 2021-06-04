Водянова в рамках проекта ООН рассказала о возможностях, которые даёт русский язык
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🌟#ДеньРусскогоЯзыка: В рамках проекта @RussiaUN и @UN_News_RU#РусскийБезГраниц о роли русского как официального языка #ООН и востребованного средства🌍общения Наталья Водянова,🇷🇺супермодель, Посол доброй воли Фонда🇺🇳в области народонаселения, рассказывает о❤️к русскому @MID_RFpic.twitter.com/TgTrb51BTB— Russian Mission UN (@RussiaUN) June 4, 2021
Она призналась, что любовь к языку ей привила учительница в школе.
«Я говорю со своими детьми на русском языке. Я считаю очень важным, чтобы мои дети разговаривали на русском, чтобы в будущем у них были возможности, которые открывает наш великий язык», — сказала Водянова.
По её словам, это связано не только с культурой.
«Русский язык — это информатика, это науки, это огромное открытие для тех людей, которые на нём говорят. Даже космонавты не летают в космос без знания русского», — сказала она.
В день рождения Александра Пушкина 6 июня в ООН отмечается День русского языка. В преддверии этой даты постпредство России совместно с русской службой новостей Организации запустили онлайн-проект #РусскийБезГраниц.