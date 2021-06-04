Володин заявил о необходимости диалога Путина и Байдена

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Ксения Калинкина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необходимости встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Володин заявил о необходимости диалога Путина и Байдена
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«Давайте исходить из того, что диалог необходим, и об этом говорит наш президент. Он подчёркивает, что открыт к разговору. Поэтому, если такая встреча состоится, давайте дождёмся её результатов», — сказал Володин.

По его словам, ситуация, складывающаяся в мире в настоящее время, пугает многих «из-за позиции Соединённых Штатов Америки».

«Всё-таки за последнее время посмотрите, что произошло. Достижения, которые десятилетиями страны, идя навстречу друг другу, выстраивали (и в рамках глобальной безопасности, создание институтов, поддерживающих международную стабильность), стали рушиться. И это происходит по вине США в первую очередь. Поэтому такой разговор необходим. И мы надеемся, что нашему президенту удастся сдержать гонку проблем, которые по вине США всё больше и больше распространяются по миру», — объяснил Володин.

Ситуация в мире, по мнению спикера Госдумы, осложняется не только из-за проблем в сфере глобальной безопасности, но и из-за недостатка «международных норм и правил в сферах экономики, торговли».

«Эти правила, которые годами выстраивались, сейчас просто-напросто порушены, перечёркнуты. И от этого мир страдает. Вы видите торговые войны в отношении Китая, Турции, Ирана и других стран. Да и в отношении той же Европы. Больше всех страдает Европа на самом деле от действий Соединённых Штатов Америки. Вот это мы должны признать. Она утратила свою субъектность», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.

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