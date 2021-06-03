Байден провозгласил борьбу с коррупцией задачей нацбезопасности США

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден подписал меморандум, согласно которому борьба с глобальной коррупцией провозглашается одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности.
Байден провозгласил борьбу с коррупцией задачей нацбезопасности США
  • Reuters

«Коррупция представляет угрозу нацбезопасности США, экономическому равенству, глобальным усилиям по борьбе с бедностью и развитию, а также самой демократии», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В частности, меморандум предусматривает разработку стратегии, согласно которой «коррумпированные лица, транснациональные преступные организации и их пособники» должны привлекаться к ответственности.

Как сообщил ТАСС представитель американской администрации высокого ранга, президент «заявлял о приверженности этой борьбе в ходе предвыборной кампании».

Он добавил, что американскому правительству поручено провести обзор и представить президенту в течение 200 дней рекомендации о том, как можно усилить и координировать шаги для ужесточения борьбы с коррупцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить