Байден провозгласил борьбу с коррупцией задачей нацбезопасности США

Президент США Джо Байден подписал меморандум, согласно которому борьба с глобальной коррупцией провозглашается одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности.

«Коррупция представляет угрозу нацбезопасности США, экономическому равенству, глобальным усилиям по борьбе с бедностью и развитию, а также самой демократии», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В частности, меморандум предусматривает разработку стратегии, согласно которой «коррумпированные лица, транснациональные преступные организации и их пособники» должны привлекаться к ответственности.

Как сообщил ТАСС представитель американской администрации высокого ранга, президент «заявлял о приверженности этой борьбе в ходе предвыборной кампании».

Он добавил, что американскому правительству поручено провести обзор и представить президенту в течение 200 дней рекомендации о том, как можно усилить и координировать шаги для ужесточения борьбы с коррупцией.