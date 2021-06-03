Премьер-министр Канады подтвердил участие в саммитах G7 и НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо будет участвовать в саммите G7 в Великобритании и саммите НАТО в Бельгии.

«Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что примет участие в саммите лидеров G7 в Карбис-Бэй 11–13 июня, а 14 июня посетит саммит НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении на сайте главы правительства.

Отмечается, что Трюдо намерен обсудить пандемию коронавируса, а также вызовы, которые стоят перед НАТО.

У него заплаированы встречи с председателями Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее администрация Джастина Трюдо сообщила, что страна выделит $20,7 млн на гуманитарную помощь палестинцам, пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта.