Премьер-министр Канады подтвердил участие в саммитах G7 и НАТО

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо будет участвовать в саммите G7 в Великобритании и саммите НАТО в Бельгии.

«Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что примет участие в саммите лидеров G7 в Карбис-Бэй 11–13 июня, а 14 июня посетит саммит НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении на сайте главы правительства.

Отмечается, что Трюдо намерен обсудить пандемию коронавируса, а также вызовы, которые стоят перед НАТО.

У него заплаированы встречи с председателями Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее администрация Джастина Трюдо сообщила, что страна выделит $20,7 млн на гуманитарную помощь палестинцам, пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта.

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