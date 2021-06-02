В Израиле оппозиция подписала соглашение о создании правительственной коалиции
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.
Как отмечается, после подписания соглашения Лапид проинформирует президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось заручиться поддержкой большинства депутатов, чтобы представить состав кабмина на утверждение парламента.
Ранее сообщалось, что глава Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» Ицхак Герцог избран 11-м президентом государства.