В Израиле оппозиция подписала соглашение о создании правительственной коалиции

Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид подписал коалиционное соглашение с главой партии «Новая надежда» Гидеоном Сааром, чтобы представить состав кабмина на утверждение кнессета (израильского парламента).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

Как отмечается, после подписания соглашения Лапид проинформирует президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось заручиться поддержкой большинства депутатов, чтобы представить состав кабмина на утверждение парламента.

Ранее сообщалось, что глава Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» Ицхак Герцог избран 11-м президентом государства.