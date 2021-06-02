В Израиле оппозиция подписала соглашение о создании правительственной коалиции

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Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид подписал коалиционное соглашение с главой партии «Новая надежда» Гидеоном Сааром, чтобы представить состав кабмина на утверждение кнессета (израильского парламента).
В Израиле оппозиция подписала соглашение о создании правительственной коалиции
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

Как отмечается, после подписания соглашения Лапид проинформирует президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось заручиться поддержкой большинства депутатов, чтобы представить состав кабмина на утверждение парламента.

Ранее сообщалось, что глава Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» Ицхак Герцог избран 11-м президентом государства.

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