В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Всего в мире зафиксировали 170 812 850 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За сутки же было выявлено 371 489 заболевших.

Reuters

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 3 557 586. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.