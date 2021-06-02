В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 170 812 850 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За сутки же было выявлено 371 489 заболевших.
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 3 557 586.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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