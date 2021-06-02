Пресс-секретарь Земана оценил информацию о планах объявить импичмент президенту Чехии

Намерение членов чешского сената объявить импичмент президенту Чехии Милошу Земану представляет собой попытку государственного переворота, заявил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

«Это уже не дискуссия, ведущаяся на академической площадке или в СМИ. Это организованная попытка государственного переворота в зародыше», — написал Овчачек в Twitter.

Он также отметил, что «полностью основанная на лжи атака организованной группировки сенаторов на президента республики — это атака на конституционность, свободу и демократию».

Пресс-секретарь чешского лидера призвал органы правосудия дать соответствующую оценку инициативе сенаторов.

Ранее комитет по безопасности сената парламента Чехии выступил с предложением инициировать процедуру импичмента Земана.