Премьер Японии рассказал об итогах саммита COVAX

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что саммит по вакцинации COVAX для обеспечения справедливого и равного доступа к препаратам от коронавируса населению развивающихся стран собрал недостающие для вакцинации 30% населения этих государств средства.

«В ходе саммита удалось заручиться согласием на получение суммы, которая намного превысила (конечную. — RT) цель в $8,3 млрд. Таким образом, удалось собрать средства по крайней мере для 1,8 млрд доз, необходимых для вакцинации 30% населения развивающихся стран», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает информационное агентство, инициатором проведения онлайн-саммита выступила Япония вместе с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал богатые страны поделиться с государствами с низкими доходами вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19.