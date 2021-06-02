В Кремле прокомментировали заявление Судана по военной базе

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление Судана по военной базе.
В Кремле прокомментировали заявление Судана по военной базе
  • РИА Новости

«Да, мы видели эти заявления, вы знаете, что по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться», — сказал Песков.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Россия изучает сообщения о том, что власти Судана намерены пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море.

С таким заявлением выступил начальник штаба суданских вооружённых сил Мухаммад Усман аль-Хусейн.

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