В Кремле прокомментировали заявление Судана по военной базе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление Судана по военной базе.

«Да, мы видели эти заявления, вы знаете, что по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться», — сказал Песков.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Россия изучает сообщения о том, что власти Судана намерены пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море.

С таким заявлением выступил начальник штаба суданских вооружённых сил Мухаммад Усман аль-Хусейн.