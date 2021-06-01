Умер журналист-международник Мэлор Стуруа

Журналист-международник Мэлор Стуруа скончался в США на 94-м году жизни, сообщается на сайте Союза журналистов России.

«Сегодня на 94-м году жизни не стало легенды советской международной журналистики Мэлора Стуруа», — говорится в сообщении.

Сын журналиста рассказал ТАСС, что Стуруа умер в Миннеаполисе, где жил и работал, но просил похоронить его в Москве.

Стуруа родился в Тифлисе (Грузия). В 1960 году в качестве специального корреспондента «Известий» сопровождал Никиту Хрущёва в поездке по странам Востока. В качестве собкора издания много лет работал в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Опубликовал более 30 книг.