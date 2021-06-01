The Daily Telegraph: Рааб планирует обсудить Россию на саммите НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе саммита глав МИД и Минобороны стран НАТО намерен представить доклад, посвящённый «негативному поведению» России.

Об этом информирует газета The Daily Telegraph.

«Министр иностранных дел озвучит ряд возражений Великобритании против недавних действий России, включающих наращивание военных сил у границы с Украиной», — пишет издание.

Кроме того, на встрече министров стран НАТО Рааб также намерен адресовать России претензии в связи с причислением ключевых союзников к перечню «недружественных стран» и ограничением штата сотрудников в посольствах США и Чехии.

Глава британского МИД подчеркнул, что Великобритания намерена «неукоснительно» поддерживать союзников по НАТО и их ценности.

Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны стран НАТО 1 июня обсудят ситуацию в Белоруссии, на Украине и в Афганистане.