The Daily Telegraph: Рааб планирует обсудить Россию на саммите НАТО
Об этом информирует газета The Daily Telegraph.
«Министр иностранных дел озвучит ряд возражений Великобритании против недавних действий России, включающих наращивание военных сил у границы с Украиной», — пишет издание.
Кроме того, на встрече министров стран НАТО Рааб также намерен адресовать России претензии в связи с причислением ключевых союзников к перечню «недружественных стран» и ограничением штата сотрудников в посольствах США и Чехии.
Глава британского МИД подчеркнул, что Великобритания намерена «неукоснительно» поддерживать союзников по НАТО и их ценности.
Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны стран НАТО 1 июня обсудят ситуацию в Белоруссии, на Украине и в Афганистане.