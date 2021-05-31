Эксперт оценил демографическую политику Китая

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Аналитик Иосиф Дискин оценил демографическую политику Китая.
Эксперт оценил демографическую политику Китая
  • Reuters

В беседе с изданием «Правда.Ру» он отметил, что население КНР очень быстро стареет, продолжительность жизни растёт.

«Долгое время нельзя было иметь второго ребёнка. Теперь надо иметь в виду, что ещё и изменились демографические модели у верхних групп, которые готовы иметь одного ребёнка, для того, чтобы выровнять баланс соотношения молодых и старых», — сказал эксперт.

По его словам, понятно, что в условиях пандемии такое решение нельзя было принять, а сейчас такая возможность есть.

Со своей стороны, востоковед-китаист, эксперт Российского экспортного центра Николай Вавилов в беседе с НСН выразил мнение, что вряд ли это приведёт к сильному исправлению демографической ситуации, так как правом на рождение второго ребёнка воспользовалась лишь каждая десятая пара.

«Очевидно, что рождением третьего ребёнка воспользуется каждая сотая пара, судя по динамике», — прогнозирует он.

Ранее сообщалось, что власти Китая намерены разрешить семьям иметь троих детей.

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