Самолёт с сотрудниками загранучреждений России в Праге вылетел в Москву

Короткая ссылка
Самолёт с группой из 60 представителей загранучреждений России в Праге вылетел в Москву.
Самолёт с сотрудниками загранучреждений России в Праге вылетел в Москву
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии Марию Семёнову.

«Последняя группа из 60 представителей российских загранучреждений в Праге вылетела в понедельник в 16:00 (17:00 мск. — RT) в Москву», — рассказала Семёнова.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва будет готова постепенно восстанавливать условия для нормальной работы российской и чешской дипломатических миссий, если в Праге возобладает разум.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить