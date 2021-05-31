Самолёт с сотрудниками загранучреждений России в Праге вылетел в Москву

Самолёт с группой из 60 представителей загранучреждений России в Праге вылетел в Москву.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии Марию Семёнову.

«Последняя группа из 60 представителей российских загранучреждений в Праге вылетела в понедельник в 16:00 (17:00 мск. — RT) в Москву», — рассказала Семёнова.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва будет готова постепенно восстанавливать условия для нормальной работы российской и чешской дипломатических миссий, если в Праге возобладает разум.