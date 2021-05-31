Самолёт с сотрудниками загранучреждений России в Праге вылетел в Москву
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии Марию Семёнову.
«Последняя группа из 60 представителей российских загранучреждений в Праге вылетела в понедельник в 16:00 (17:00 мск. — RT) в Москву», — рассказала Семёнова.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва будет готова постепенно восстанавливать условия для нормальной работы российской и чешской дипломатических миссий, если в Праге возобладает разум.