В полиции сообщили о двух погибших и 20 пострадавших при стрельбе в Майами
- Reuters
Об этом Рамирес написал в своём Twitter.
«Я нахожусь на месте, где произошёл очередной целенаправленный и трусливый акт насилия с использованием огнестрельного оружия, ранения получили более 20 человек, и двое, к сожалению, скончались», — заявил он.
Рамирес назвал нападавших хладнокровными убийцами и отметил, что они без разбора стреляли по толпе.
Ранее СМИ сообщили, что в Майами трое неизвестных устроили стрельбу в банкетном зале. Полиция разыскивает автомобиль, на котором скрылись нападавшие.