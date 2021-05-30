В полиции сообщили о двух погибших и 20 пострадавших при стрельбе в Майами

Директор департамента полиции округа Майами-Дейд Альфредо Рамирес сообщил, что два человека погибли и более 20 пострадали в результате стрельбы в Майами.

Об этом Рамирес написал в своём Twitter.

«Я нахожусь на месте, где произошёл очередной целенаправленный и трусливый акт насилия с использованием огнестрельного оружия, ранения получили более 20 человек, и двое, к сожалению, скончались», — заявил он.

Рамирес назвал нападавших хладнокровными убийцами и отметил, что они без разбора стреляли по толпе.

Ранее СМИ сообщили, что в Майами трое неизвестных устроили стрельбу в банкетном зале. Полиция разыскивает автомобиль, на котором скрылись нападавшие.