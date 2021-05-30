ABC: порядка 20 человек доставили в больницу после утечки газа в Австралии

В австралийском штате Тасмания не менее 20 человек были доставлены в больницу после утечки газа на перерабатывающем заводе. Об этом информирует телеканал ABC.

Как заявил исполняющий обязанности окружного офицера Барри Боунс, прибывшие на место экипажи увидели, что люди покинули здание завода сами. Некоторым из них стало плохо.

По его словам, большинство людей доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Медики проведут их обследование и примут решение о необходимости лечения.

Пожарная служба Тасмании заявила, что, вероятно, утечка газа произошла на заводе во время работы грузовых подъёмников.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали при взрыве на химзаводе в Иране.