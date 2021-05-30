Все семеро находившихся на борту упавшего самолёта в Теннесси погибли
Все семь человек, находившиеся на борту упавшего в озеро легкомоторного самолёта Cessna C501 в американском штате Теннесси, считаются погибшими, сообщил руководитель операции пожарно-спасательной службы округа Резерфорд Джошуа Сандерс.
- © WTVF
«Мы больше не рассчитываем найти выживших», — цитирует его CNN.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
Легкомоторный самолёт Cessna C501 с семью находившимися на борту упал в озеро в Теннесси в США.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube