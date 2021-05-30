Все семеро находившихся на борту упавшего самолёта в Теннесси погибли

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Все семь человек, находившиеся на борту упавшего в озеро легкомоторного самолёта Cessna C501 в американском штате Теннесси, считаются погибшими, сообщил руководитель операции пожарно-спасательной службы округа Резерфорд Джошуа Сандерс.
Все семеро находившихся на борту упавшего самолёта в Теннесси погибли
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«Мы больше не рассчитываем найти выживших», — цитирует его CNN.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Легкомоторный самолёт Cessna C501 с семью находившимися на борту упал в озеро в Теннесси в США.

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