Все семеро находившихся на борту упавшего самолёта в Теннесси погибли

Все семь человек, находившиеся на борту упавшего в озеро легкомоторного самолёта Cessna C501 в американском штате Теннесси, считаются погибшими, сообщил руководитель операции пожарно-спасательной службы округа Резерфорд Джошуа Сандерс.

Twitter

© WTVF

«Мы больше не рассчитываем найти выживших», — цитирует его CNN. Ранее сообщалось об одном погибшем. Легкомоторный самолёт Cessna C501 с семью находившимися на борту упал в озеро в Теннесси в США.