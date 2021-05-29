Власти столицы Индии продлили ограничения до 7 июня

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Правительство национального столичного округа Дели в Индии продлило до 7 июня режим жёсткого карантина, введённый из-за вспышки коронавируса.
Власти столицы Индии продлили ограничения до 7 июня
  • Reuters

При этом главный министр Дели Арвинд Кеджривал сообщил, что с понедельника, 31 мая, разрешено работать предприятиям в промышленных зонах и строительным компаниям.

«Локдаун, который должен был закончиться в понедельник, теперь будет действовать до 7 июня. Производственному и строительному бизнесу разрешено возобновить работу. Я надеюсь, что, когда число случаев заражения ещё уменьшится в предстоящие недели, мы продолжим разблокировку дальше. Мы хотим, чтобы экономическая деятельность вернулась в состояние, позволяющее оживить экономику», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Индии за сутки выявили 173 790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило 27,7 млн.

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