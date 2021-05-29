В МИД Сирии осудили решение Евросоюза о продлении санкций

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Министерство иностранных дел Сирии осудило решение Евросоюза о продлении односторонних санкций в отношении Дамаска. Об этом говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.
В МИД Сирии осудили решение Евросоюза о продлении санкций
  • Reuters

«В Дамаске осуждают этот шаг, разоблачающий в очередной раз руководителей Евросоюза как соучастников развязанной против Сирии войны, которые несут ответственность за кровопролитие и разруху», — цитирует заявление ТАСС.

В Дамаске добавили, что «жестокие и несправедливые» ограничения со стороны ЕС оказывают влияние на повседневную жизнь и здоровье сирийских граждан, что «усиливает страдания населения».

Также в МИД САР добавили, что продление санкций говорит об ошибочной политике ЕС и «его полной зависимости от воли Соединённых Штатов».

Ранее Евросоюз продлил до 1 июня 2022 года действие санкций против физических лиц и предприятий Сирии.

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