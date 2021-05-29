В восстановленном при помощи России дворце Ардингелли в Италии открыли музей

Филиал римского музея современного искусства MAXXI открылся в городе Аквила во дворце Ардингелли, пострадавшем в 2009 году от сильного землетрясения и восстановленном с помощью финансирования со стороны России.

Посол России в Италии Сергей Разов назвал открытие филиала музея долгожданным для всех событием.

«Оно подчёркивает особые, проверенные временем тесные культурные связи между народами наших стран. Тем более это мероприятие символично, что проходит в этом году, который объявлен перекрёстным годом музеев России и Италии», — сказал он.

Дипломат отметил, что после землетрясения в Аквиле в 2009 году Россия выделила €9 млн на восстановление двух памятников архитектуры — дворца Ардингелли и церкви Святого Григория Великого.

© Пресс-служба посольства России в Италии

Разов рассказал, что Россия придаёт большое значение установившимся традициям дружбы и взаимного уважения с Италией. По его словам, российскому и итальянскому народам всегда удавалось находить общий язык независимо от политической конъюнктуры.

Посол подчеркнул, что в России высоко ценят работу Министерства культуры Италии, региональных и местных властей, а также архитекторов, специалистов и экспертов, которые в течение уже более десяти лет ведут скрупулёзную работу по воссозданию исторического центра и окраин Аквилы.

«Мы с министром культуры Италии господином Франческини и другими руководителями осмотрели первую экспозицию музея. На мой взгляд, это замечательная идея — разместить выставку работ молодых артистов, среди которых и произведения российской художницы Анастасии Потёмкиной, в восстановленном историческом здании в центре города, поскольку привлечение сюда молодых людей — одна из важных составляющих развития Аквилы», — добавил он.

Также Разов рассказал, что церковь Святого Григория Великого — второй восстановленный с российской помощью объект — также готова принимать прихожан.

«С нетерпением ожидаем и её открытия», — подытожил посол.

Дворец Ардингелли был построен в первой половине XVIII века. Как передаёт ТАСС, в филиале MAXXI разместили часть коллекции музея, в том числе секции фотографии и архитектуры. Также отдельную экспозицию создали специально для города Аквила в связи с его восстановлением после землетрясения. В эту экспозицию вошли работы шести молодых художников, в том числе россиянки Анастасии Потёмкиной.

В 2009 году в Аквиле произошло самое сильное землетрясение в Италии магнитудой 6,3, в результате которого погибли более 300 человек.